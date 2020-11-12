中職今天公布年度3大獎項入圍名單，年度最有價值球員獎由中信兄弟投手「三冠王」德保拉與2名野手林安可、周思齊角逐，得獎者將可獲得獎金10萬元。

德保拉本季「開低走高」，度過開季的5連敗低潮後反彈，從5月16日起開起一波9連勝，最終繳出16勝9負、防禦率3.20、投出192次三振，摘下勝投王、防禦率王、三振王的投手三冠王，另外還拿下最佳9人投手獎。

統一「二刀流」林安可本季棄投從打，他揮出32發全壘打，並以99分打點摘下全壘打及打點「雙冠王」，還拿下最佳9人外野手獎，除了年度MVP外他也入圍年度最佳新人獎，有機會一口氣抱回2項大獎。

而中信39歲老將周思齊本季表現「回春」，打擊率3成24排名聯盟第6，22支全壘打也在聯盟中並列第7，也拿下最佳指定打擊獎。

此次參與投票人數包含參與中職賽事採訪2個球季以上的媒體與中職紀錄組，共44人。

(中時 )