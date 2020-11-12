大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY12日董事會承認第三季財報，高毛利率產品銷售比重持續增加，毛利率也提升，第三季EPS為0.88元、前三季EPS為1.46元。大陸內需市場增溫，10月合併營收為4.2億元，年成長7.23％；前十月合併營收34.5億元，年減幅縮減至23.74％。

力達主管表示，大陸市場需求增溫，力達第三季合併營收14.19億元，營業毛利3億元，毛利率從第二季20.6％增加至21.1％，也優於去年同期的20.5％。本業淨利1.43億元，認列匯率收益399萬元，稅前淨利1.5億元、淨利歸屬母公司1.02億元，EPS為0.88元。

力達前三季合併營收30.20億元，營業毛利為6.07億元，本業淨利2.54億元、稅前淨利2.65億元，淨利歸屬母公司1.7億元，EPS達1.46元。力達表示，第四季訂單能見度很短，只有1、2個月，但與去年同期相比，呈現穩定增長。

(工商 )