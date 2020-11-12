營建股「營收王」興富發前三季EPS1.92元 17:192020/11/12 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 營建股「營收王」興富發前三季合併財報，合併前三季EPS為1.92元。圖／興富發提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 營建股「營收王」興富發（2542）12日董事會公告2020年前三季合併財報，合併前三季EPS為1.92元，略低於2019年同期EPS的2.06元。 興富發12日公布前三季財報，累計營收達178.15億元，累計營業毛利49.33億元，累計營業淨利31.05億元，累計稅前淨利26.33億元，歸屬於母公司累計淨利24.13億元，累計基本每股盈餘1.92元。 (工商 ) #興富發 #EPS #前三季 #營建股 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力達-KY高毛利率產品銷售增加 前三季EPS1.46元 17:192020/11/12 財經 《鋼鐵股》沛波前三季獲利年減43.69％ EPS 1.07元 17:042020/11/12 財經 拉高品牌力搶占醫美商機 雙美前三季稅後EPS 2.5元 10:302020/11/12 財經 中化 前三季EPS 1.55元 04:092020/11/12 證券．權證 氣立前三季EPS 1.64元 04:092020/11/12 證券．權證 永裕前三季EPS達2.4元 創歷年同期次高 15:492020/11/12 財經 禾聯碩前三季EPS達10.77元 居家電業之冠 10:502020/11/12 財經 鴻海前三季三率三降、EPS4.03元 14:392020/11/12 財經 《生醫股》雙美前3季EPS2.5元 年增19％ 13:062020/11/12 財經 券商業績大比拚 12家前10月EPS高於1元 04:092020/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 鴻海前三季三率三降、EPS4.03元 - 財經 華為手機復活？晶片供應活路打開 卻又驚洩壞消息 - 財經 陽明海運終結連11季虧損 法人估Q4賺更多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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