營建股「營收王」興富發（2542）12日董事會公告2020年前三季合併財報，合併前三季EPS為1.92元，略低於2019年同期EPS的2.06元。

興富發12日公布前三季財報，累計營收達178.15億元，累計營業毛利49.33億元，累計營業淨利31.05億元，累計稅前淨利26.33億元，歸屬於母公司累計淨利24.13億元，累計基本每股盈餘1.92元。

(工商 )

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