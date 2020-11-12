營建股績優生長虹 前三季每股盈餘5.05元 17:192020/11/12 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 營建股績優生長虹（5534）12日召開董事會，通過2020年第三季合併財報，累計營收達45.22億元，每股稅後盈餘5.05元。 長虹12日公布前三季合併財報，累計前三季營業毛利達17.03億元，營業淨利14.35億元，稅前淨利16.07億元，歸屬於母公司累計淨利達14.66億元，基本每股盈餘達5.05元。 由於2019年同期的EPS已墊高至7.48元，因此2020年前三季 EPS表現略低於去年同期。 (工商 ) #長虹 #營建股 #績優生 #合併財報 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 立隆 前三季每股盈餘4.2元 15:392020/11/12 財經 京鼎前三季每股大賺11.57元 04:092020/11/12 證券．權證 《橡膠股》車市回溫 建大Q3每股盈餘0.74元 08:012020/11/12 財經 《其他股》淡季不淡 信義Q3每股賺0.76元 17:212020/11/12 財經 《汽車股》廣華-KY第3季每股盈餘為1.12元 07:432020/11/12 財經 豆府Q3 EPS 3.71元 第三季與前三季營收獲利同創新高 16:492020/11/12 財經 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 《鋼鐵股》車市回溫 恒耀Q3、前3季同步轉盈 14:312020/11/12 財經 《鋼鐵股》Q3拉動前三季轉盈 建錩漲停慶功 10:502020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 牛肉麵協會要求政院道歉 丁怡銘：深感抱歉 - 財經 - 工商 momo雙11銷售額破30億元 12、13日優惠再加碼 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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