營建股績優生長虹（5534）12日召開董事會，通過2020年第三季合併財報，累計營收達45.22億元，每股稅後盈餘5.05元。

長虹12日公布前三季合併財報，累計前三季營業毛利達17.03億元，營業淨利14.35億元，稅前淨利16.07億元，歸屬於母公司累計淨利達14.66億元，基本每股盈餘達5.05元。

由於2019年同期的EPS已墊高至7.48元，因此2020年前三季 EPS表現略低於去年同期。

(工商 )