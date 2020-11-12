機械精密主軸大廠健椿大陸客戶拉貨殷切，第三季比2019年同期轉虧為盈，EPS攀升至0.52元，創上櫃以來新高，前三季EPS從2019年同期0.43元增加至0.72元。10月及前十月合併營收因客戶年底備貨、大陸市場拉貨需求強勁，雙雙比2019年同期成長，其中10月營收破億元，連續三個月營收創單月新高。

健椿因大陸新基礎建設政策，帶動3C、風力發電及5G基地台架設設備需求殷切，大陸汽車零組件加工設備客戶拉貨強勁而受益，第三季營收增加至2.70億元，產能利用率稼提升至九成，分攤單位固定成本下降，毛利率由2019年同期17.96％提升至19.46％，本業獲利0.33億元、稅前淨利0.38億元、本期淨利0.31億元，從2019年同期每股虧損0.06元轉為獲利，EPS回升至0.52元。

健椿前三季合併營收6.24億元，本業淨利回升至0.51億元，稅前淨利0.53億元，本期淨利0.42億元，EPS從2019年同期0.43元增加至0.72元。

健椿10月合併營收1.01億元，比2019年同期大幅成長132.70％；前十月合併營收7.25億元，較2019年同期增加23.03％。

(工商 )