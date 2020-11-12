經濟部加工處從「源頭減量」到「提高廢棄物再利用」，雙管齊下推動循環經濟，輔導廠商節省原物料成本支出達4億元。

加工處12日辦理「109年度循環經濟暨環境管理聯合成果發表會」，現場除了展現循環經濟推動成效，也同步呈現節能減碳、永續管理及空污防制與廢水設施深度查核等相關輔導與管理工作的成果，並分享輔導案例。

加工處副處長劉繼傳12日表示，創造經濟與環保雙贏，並接軌國際，為園區發展重要使命，透過落實「循環經濟」、「低碳永續」、及「環境管理」相關工作，除了減少廠商對資源依賴及降低環境負荷之外，同步協助企業營造正面形象，提升國際競爭力，未來也將持續推動相關輔導，與區內廠商共同攜手打造永續綠色園區。

他說，加工處近年以永續綠色園區為目標，在循環經濟、節能減碳、空污防制、廢水設施深度查核等方面成效卓著，循環經濟方面，從「源頭減量」到「提高廢棄物再利用」雙管齊下，不僅輔導廠商節省原物料成本支出達4億元、事業廢棄物再利用率達7成，且在含銅污泥、無機污泥、混合五金廢料、陶瓷磚瓦廢料等再利用率，更高於全國工業廢棄物再利用率。

在節能減碳方面，推動區內用水大戶中水回收利用，迄今提升回收量達1,431萬公噸，相當於節省3.5萬戶家庭年用水量，劉繼傳指出，在推動節電方面，已經節電達1億度，節電率達1.5％以上，優於法規管制與業界平均值，累計總減碳量，等同於146座大安森林公園的年固碳量。

他說，加工處也積極協助廠商，進行污染物的排放減量，如揮發性有機物、鹽酸與氨氣量已呈現下降趨勢；在廢水設施深度查核方面，強化廢水功能提升與管理，深入輔導廠商水質改善，如化學需氧量、重金屬鎳與硝酸鹽氮等水質項目，平均改善率達六成。

(工商 )