遠傳friDay影音12日宣布與韓國電信LG U+繼多視角內容後擴大合作，獨家於11月21日（六）晚上6點直播《TOP韓流線上演唱會》節目，並於13日起在遠傳friDay影音FB及IG舉辦一系列相關活動，粉絲有機會把喜愛的韓星周邊商品免費帶回家。

遠傳表示，11月21日登入註冊遠傳friDay影音會員，就能免費欣賞《TOP韓流線上演唱會》直播節目，當天演出陣容包括大勢韓團、當紅男團成員等，如在台灣擁有超高人氣、由頌樂、玟星、輝人和華莎四位成員組成、歌唱實力庸置疑的女團「MAMAMOO」，以及由韓日合作選秀節目《PRODUCE 48》成立的限定女子音樂組合「IZ*ONE」、南韓男團Wanna One成員之一的金在奐、新人NATTY等。

除了線上直播演唱會，遠傳friDay購物也推出發燒韓國夯貨，包括韓系保養美妝、韓國直送美食及3C家電商品。

(工商 )