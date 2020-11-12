方志友、陳彥允、嚴正嵐、章廣辰、林煒、張瓊姿、鮑正芳、鄭怡等12日出席TVBS《粉紅色時光》首映會，方志友以一襲蓬蓬裙現身，被懷疑是否又有喜了？她笑說跟老公楊銘威都愛小孩，也不排斥第三胎，前陣子老公用「猥褻」臉問方志友「要不要生妹妹」，對於被老公邀約上床？方志友羞回：「他是我老公，他要怎樣都可以」。

方志友透露，近期忙音樂劇《妖怪臺灣》外，也忙《粉》劇宣傳，老公也忙舞台劇《我們與惡的距離》及新戲拍攝，兩人照顧兒女分身乏術「有點負荷不了」，第三胎進度先緩緩，笑說會做好安全措施。至於買房規劃？她則說「有這想法，但還在路上，若買房的話會給小孩」。

《粉紅色時光》劇情從兩代角度探討愛要及時，對於每個角色都有刻畫，張瓊姿劇中和林煒組CP，她因劇情想起讀書時期，穿超短裙被教官追著跑的模樣。當年她讀世新，和熊海靈、李烈同期，自謙學校美女很多，自己不那麼炙手可熱，被問到當時有男友？她笑說有一個或兩個「但不是同時」。方志友則回想考完大學後第一次談戀愛，她讚初戀浪漫，被問到老公知道？她說「我彼此都知道前任，都那麼久了」。

劇中也呈現兩代教育互動，林煒透露自己寵小孩；鮑正芳自招對兒子是「軍事化教育」，做父母就是要給小孩榜樣；鄭怡則說2個兒子從小在加拿大長大，一家4口親子關係緊密。劇中恬妞生前錄下最後一段影片，對女兒方志友說話，該幕讓嚴正嵐感動落淚，她想起已逝父親，若也能錄影給自己，現在就能懷念他。

《粉紅色時光》12日舉行首映會，左起章廣辰、嚴正嵐、方志友、陳彥允。（盧禕祺攝）

《粉紅色時光》12日舉行首映會。（盧禕祺攝）

《粉紅色時光》12日舉行首映會。（盧禕祺攝）

(中時 )