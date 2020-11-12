高雄詹姓女子、黃姓男子兩人2018年在租屋處洗澡、發生一氧化碳中毒事件，送醫後保住性命，事後怒告房東將熱水器裝在陽台，險害他們喪命。檢方調查發現，房東在陽台增設鋁窗防盜反變成密閉空間，熱水器也沒依規定裝排氣管，依過失傷害罪起訴。

詹黃兩人2018年7月向沈姓房東以每月1萬3千元承租房屋，9月某日凌晨4點多，兩人洗完澡回房睡覺時，黃男出現頭暈、詹女出現癲癎症狀還口吐白沫，虛弱的兩人趁著意識還清楚，成功撥打電話呼叫救護車，將自己送醫。

醫院診斷黃男及詹女兩人確實都一氧化碳中毒，造成頭部視覺傳導受損、神經傳導功能受損、下肢肌肉粒線體損傷，所幸經治療無礙。

兩人出院後，懷疑是熱水器燃燒時通風不良，導致他們中毒，報警提告。檢警偵辦發現，沈姓房東雖然在陽台安裝「屋外型」熱水器供房客使用，但同時又在後陽台安裝鋁窗，一但窗戶關上，就等於營造密閉空間。

此外，熱水器也未依規定加裝排氣管或導風管，若陽台的鋁窗關閉或臥房內的窗戶在沒有打開的狀態下，瓦斯燃燒不全產生的一氧化碳等於全都往室內累積擴散。檢方認定沈姓房東有疏失，有做好防止危險發生的義務，依過失傷害將他起訴。

(中時 )