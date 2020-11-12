政府宣布將在明年元旦放寬含萊克多巴胺美豬、美牛進口，政院發言人丁怡銘指稱，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，對此，店家也在臉書提出檢驗證明，未檢出萊克多巴胺。台北市議員徐巧芯今(12日)在臉書發文聲援店家，轟行政院「如今被業者狠狠打臉，卻已經影響到他們的生計，真的很糟糕」。

台北市長柯文哲為萊豬爭議直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯，指稱今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，萊劑是飼料添加物，不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼。柯文哲回嗆「要耍陰的，到一定程度就翻臉！」而北市副市長黃珊珊直言，牛肉麵節廠商用的牛肉都合法，有紐澳及台灣本土牛，這發言顯然非常不當。

店家今下午也在臉書PO出檢驗證明，強調「萊克多巴胺-符合規定『未檢出』」，並提供測試報告供廣大的消費者檢驗及參考。對此，丁怡銘親自對外說明，並對造成業者困擾道歉，他表示，要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

徐巧芯則是在臉書寫下，「行政院為了將萊豬強渡關山，今天竟然說北市牛肉麵節今年冠軍『就是用萊牛』，與陳吉仲先前說『北市牛排館都是萊牛』相呼應。當時我就曾對陳吉仲的說法向柯文哲提出質詢，請北市府要求中央道歉，保護台北市的牛排館，並得到正面的回應。」

徐巧芯忍不住痛批，「沒想到行政院死性不改，硬要繼續亂講，如今被業者狠狠打臉，卻已經影響到他們的生計，真的很糟糕。柯文哲說的沒錯，陳吉仲果然只『懂政治』，而行政院也半斤八兩！」對此，有不少網友則留言表示，「店家應該要提告」、「又來騙！」、「行政院可惡至極，被打臉了吧！可以這樣為了自己政策，抹黑店家，這真的是我們的政府嗎？」。

(中時新聞網)