信義(9940)下午舉行線上法說會，公布第3季財報，第3季合併營收36.47億元，較去年同期增加28.14%、歸屬於母公司稅後淨利5.57億元，每股盈餘0.76元，在開發事業交屋減少，獲利挹注減少的情形下，仍繳出單季獲利較去年同期增加3.07倍的佳績。

受惠於台灣防疫有成、低利環境與市場資金充沛，使得房市買氣熱絡，呈現第三季淡季不淡的現象，帶動信義房屋自身之仲介核心事業營運穩步向上。雖然第四季國內外環境仍有些許不確定的因素影響，但由於民眾對房市的信心回溫，帶動觀望買盤回籠，自2015年積累的買盤能量，反映於今年防疫有成後的房市，一、二手房皆加速去化，加上第四季通常為房市傳統旺季，一般自用型產品買氣可望維持正向穩定，整體房市動能將延續至第四季，甚至2021年。

信義房屋日前推出的「DiNDON智能賞屋」線上看屋功能，提供多元模擬風格之體驗，透過增加客戶觸及管道，促進線下服務機會，讓客戶省心、省力又省錢，加速成交，此功能分別提高物件瀏覽量2.7倍、物件帶看量3.8倍。而信義代銷受惠市場資金充沛與低利環境，落戶門檻降低，預售屋買氣熱呼呼，第三季營收延續第二季之亮眼表現，並超越去年同期成績，9月單月營收再創近幾年來高點。

信義房屋說，開發事業方面，信義「嘉和」案截至2020年9月底止，預售銷售率達85%，已暫時停止預售，剩餘戶數原則上將於成屋時再啟動銷售。於此同時，於今年928檔期推出緊鄰的另一新案信義「嘉品」案，今日舉行盛大開工動土典禮，截至10月底止，銷售率已逾3成。無錫「山水嘉庭」案亦持續預售中，在當地房價逐漸向上攀升與重新調整行銷手法與加強重點營銷渠道下，可望於第四季提升預售成效。

(時報資訊)