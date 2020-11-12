香港4名泛民主派（以下簡稱「泛民」）議員11日被取消議員資格，隨後15名泛民議員宣布總辭，今日陸續向秘書處提交辭職信，民主黨議員胡志偉、林卓廷、黃碧雲、尹兆堅、許智峯以及專業議政及議會陣線立法會黨團召集人毛孟靜亦遞交了辭職信，其中許智峯辭職即時生效。

香港立法會主席梁君彥表示，對於多位議員辭去立法會議員的職務，感到可惜，截至今日下午4時30分左右，有部分議員已遞信，其中許智峯在今早遞交辭職信後即時生效、毛孟靜的辭職生效日期則於今晚凌晨生效、涂謹申、胡志偉、尹兆堅、林卓廷、黃碧雲、張超雄和邵家臻的辭職生效日期為12月1日。

梁君彥表示，議員辭職生效日期有不同，因臨時辭職的議員數量龐大，秘書處需要時間處理，行政管理委員會也將處理酬津事宜，在開會前需向人大常委會的決定徵詢法律意見。

胡志偉在遞交辭信後說，民主黨7名議員已遞交辭職信，今日的立法會已變成全新面貌，泛民議員總辭後，難以再監察政府工作，本次政府取消議員資格，徹底打破本港三權分立及《基本法》的憲制安排，並表示，未來將回到社區繼續貢獻市民。

香港立法會今早以39名在席議員中中37票贊成、1票反對三讀通過《2019年道路交通法例（泊車位）（修訂）條例草案》，但由於泛民議員並不在席，議員就附屬法例提出的議案中的2至10項均不處理，梁君彥宣布休會，表示因多位議員宣布辭職，立法會秘書處仍未收集全部辭職信件，希望給予秘書處更多時間處理相關事宜。

(中時 )