嘉義市東市場日前進行耐震工程補強時，頂樓女兒牆突崩塌，壓壞底下的鐵皮屋，造成素食店老闆受傷送醫，目前工程仍在停工中。（鄭光宏提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東市場公安事件發生數天後，嘉義市議員鄭光宏實地勘查卻看到現場泥塊、磚石未清除，認為市府建設處未積極善後。（鄭光宏提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市東市場日前發生磚牆崩塌，壓傷攤商的公安意外，至今耐震補強工程仍停擺，10日嘉義市議員鄭光宏除批市府建設處有行政怠惰之嫌，更指東市場待改善問題多，有賴市場自治會和市政府攜手合作，但雙方溝通不良，連厠所衛生紙誰來補等小事都搞不清楚權責，要求市府改進。

鄭光宏說，各界一向自許東市場是嘉義人的百年灶腳，每次城市行銷都少不了東市場，事實上，東市場潛在問題不少，除建物老舊需整建外，包括排煙系統、監視器等都有建置改善的急迫性，尤其公安事件已發生數天，他實地勘查卻看到現場泥塊、磚石未清除，顯見建設處並未積極善後。

鄭光宏更提及，市府與東市場自治會溝通不良，導致攤商因管理收費問題向議員聯名陳情，但自治會明明是政府與攤商溝通的橋梁，卻與市府存在嚴重的溝通落差，市府應想辦法改善，包括嘉市的市場自治管理辦法公告至今已15年，應該要修法、讓法律滿足現在的需求。

面對鄭光宏建議針對東市場擬定短中長期計畫，建設處長陳光興高度肯定，也澄清絕無行政怠惰，表示任何工程或計畫進行前都會和自治會、攤商溝通，只是攤商人多，大家想法不同，雖然要達成共識有一定難度，但還是會持續加強溝通。

(中時 )