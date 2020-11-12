在易敏嬰幼兒界頗具知名度的法國愛妥麗保濕敷料ATOPICLAIR CREAM，屬於醫療器材，未經許可不得販賣，3名媽咪賣家在蝦皮拍賣販賣愛妥麗保濕敷料，台北市衛生局發現後，發函警告3人不得再販賣，其中一名陳姓媽咪卻仍以私訊方式少量販賣，台北地檢署偵查後，依違反《藥事法》以支付國庫1萬元條件將陳女緩起訴1年，另2名媽咪在收到警告函後就不再販賣，不起訴處分。

法國愛妥麗保濕敷料標榜無類固醇、無香料，是易過敏嬰兒的皮膚救星，不過，敷料屬於藥事法規範的醫療用品，進口販賣必須取得衛福部「醫療器材許可證」，由於頗受歡迎，每條的市場價格約在千元左右。

調查局台北市調處接獲檢舉，蝦皮拍賣有非藥局的賣家在賣愛妥麗保濕敷料，價格明顯偏低，約在600元左右，可能涉嫌未經許可販賣醫療用品。

台北市衛生局也發現蝦皮拍賣中愛妥麗保濕敷料的販賣行為，發出警告函給3名媽咪賣家及蝦皮拍賣公司，其中2名媽咪賣家隨即停止販賣，1名陳姓媽咪則用私訊的方式還是少量販賣。

北檢指揮調查局比對3名賣家的販賣紀錄，確認只有陳姓媽咪在衛生局警告後私下販賣，陳女到案供稱，自己的孩子有異位性皮膚炎，使用愛妥麗後效果很好，才私下提供有需要的網友。檢方認為，陳女雖在衛生局警告後仍私下販賣，但數量很少，經偵查程序後，應該受到教訓，所以開出支付國庫1萬元的條件，給她自新的機會，將陳女緩起訴1年。

(中時 )