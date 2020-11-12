林口區公所在原有的路燈上加設腰燈，並加強行道樹修剪，大幅提昇照明範圍。（林口區公所提供／李俊淇新北傳真）

為預防外籍女大學生在台南遇害的事件再次發生，林口區公所近日即與醒吾科技大學、林口高中以及林口警分局辦理會勘，共同檢視校區周邊設施，並完成燈具照明增設，今（11）日結合市府各單位辦理外籍學生人身安全講座，做好預防工作，守護新北市居民的安全。

蔡淑君議員表示，從女大生事件發生以後，民眾聯繫服務處要求辦理會勘改善路燈人行道照明案件大增，顯見鄉親對於生活環境安全的重視表現，未來也會請區公所加強環境品質提升，並請轄區分局加強夜歸民眾的安全維護。

林口區公所藍品畯區長表示，林口地區的二所大專院校－醒吾科技大學和國立師範大學林口校區有許多外籍學生在外住宿，案件發生即邀請分局、學校一同會勘改善學生通行廊道的照明，並請分局派員在宿舍大門口增設巡邏箱，近日完成路燈增設作業，在既有的路燈桿上加裝6盞腰燈，並加強行道樹修剪，大幅提昇四維路照明，結合林口分局加強巡邏，將大大提升行的安全。

藍品畯區長指出，為了達到積極預防效益，在林口婦女會的協助下，今日首次攜手開辦外籍學生人身安全講座，以達到提升外籍學生對於相關求助管道和危機情境判別能力。現場課程除了性侵害防治中心派員說明求助管道以外，更教導學生如何運用隨身物品保護自己人身安全，讓參與的學生可以讓自己辨識危險，並且知道遇到狀況時的求助管道。

共同辦理安全講座的醒吾科技大學陳寶憶副校長表示，學校目前有將近300位的外籍學生，平日除了求學以外，也在宿舍周遭地區生活工作，這次女大生事件或多或少也會讓學生有點擔心，透過和區公所、分局及學校的共同合作，相信可以讓學生和留在故鄉的家長安心。

(中時 )