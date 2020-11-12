國立台灣師範大學出現詭異遛鳥俠，一名美術系的女學生，今（12）日早上大約8點多，正要前往學校上課的途中，一名身穿粉紅色襯衫的男子，突然冒出來擋住女學生，直接拉下拉鍊露出下體，而女學生反應靈敏，隨即拍下男子奇怪舉動的照片。

根據學校調查，該名粉紅襯衫男子，應該是搭乘公車235路線，前往位於北市和平東路的師範大學，在校門口附近溜搭，直到接近上課時間，開始不少學生進入校園，尤其附近就是美術教室，女學生自然比較多一點。

根據《三立新聞》報導，襯衫男見到女學生陸續到學校上課，逮到機會尾隨女學生，接著拉下拉鍊，露出尚未勃起的下體，該名受害女學生雖然當下受到驚嚇，但很快冷靜下來，立刻拿出手機拍下襯衫男變態的行為，之後再由校方陪同女學生前往派出所報案。

對於學校竟出現露鳥俠，警方表示因為女學生當下感到畏懼，無法確認襯衫男往哪個方向離開，且當時上班尖峰時段，車流量較大，目前還無法掌握襯衫男行蹤，但會擴大範圍調閱監視器，盡快請遛鳥俠到案說明。

(中時新聞網)