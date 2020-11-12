蔡黃汝15日33歲生日前夕宣布將發行全新EP，今（12日）記者會請來乾媽王彩樺站台。蔡黃汝和八三夭阿璞感情穩定甜蜜，被問是否接受阿璞當女婿？王彩樺笑說，「我非常接受，他捐肝給爸爸，讓我非常感動，百善孝為先」，稱讚阿璞「他很貼心、話也不多」，是100分的女婿。而蔡黃汝被問到會跟阿璞慶生嗎？她也大方表示「會吃飯啦」。

蔡黃汝和阿璞交往5年，一路走來都很順利，雖然平時不會放閃，也幾乎沒有吵架、更不會冷戰，年初一度傳出情變，她解釋說那是烏龍，兩人相處「一直都滿好的」，日前被拍到唐禹哲送她回家，也是烏龍緋聞，因為當天唐禹哲就是要載她去找阿璞。

她尚未帶阿璞回家見父母，也還不急著結婚，她說，以前23歲就想結婚、買房子，也想早點生小孩，但「過了就覺得不強求」，她現仍想買房子孝敬爸媽，也存到了千萬元頭期款，希望明年可以晉升為有殼一族，是否新房？王彩樺幫腔說，新房應由男方負責，蔡黃汝則接話表示，未來她願意跟公婆住，彼此的爸媽也可以打打麻將。

蔡黃汝以歌手身份出道，近年拍了許多好戲，睽違5年重返歌壇，將在年底發行EP，她生日願望是，「我現在要好好拼事業，我要把歌唱好，希望大家認可蔡黃汝是會唱歌的喔！」她也有跟阿璞邀歌，但他太忙了，這次沒能合作。至於阿璞日前在校園演唱會上怒摔麥克風，王彩樺幫他說話，「我也是一個表演著，如果聲音斷掉會受影響，他有一點太過於激動，也有跟大家道歉了，希望他情緒管理稍微調整一下就好了。」蔡黃汝也說，第一時間就看到他們在臉書道歉了。

王彩樺和蔡黃汝因拍戲結緣，認識十年，情同母女，妙的是，王彩樺名字諧音唸快就像「王菜花」，蔡黃汝綽號豆花妹，也曾被講成「蔡花妹」，有網友說兩人很像，王彩樺開心笑說：「我再瘦一點真的跟她滿像！看到網友說我們像，我開心到睡不著。」

王彩樺（左）和蔡黃汝認識十年，情同母女。（吳松翰攝）

蔡黃汝以歌手身份出道，近年拍了許多好戲，即將於年底發行全新EP。（吳松翰攝）

蔡黃汝今現場做甜點，展現好廚藝。（吳松翰攝）

蔡黃汝（左）今提早慶生，王彩樺到場站台祝賀。（吳松翰攝）

(中時 )