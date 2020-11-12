「2020亞洲樂齡智慧生活展」12日在高雄展覽館登場，今年邁入第6屆，以「多元創新、活躍老化」為主軸，展出生活輔具、保健食品、睡眠科技等主題，搶攻銀髮族商機。另也主辦全齡安宅生活論壇，打造適合所有年齡居住的安全宅。
主辦單位安益國際董事長涂建國提到，這屆雖然受到疫情影響，仍堅持舉辦樂齡展，集合70多個國內外廠商、150個攤位、8大展區；銀髮經濟愈來愈受到重視，若能整合醫療、保健系統及結合相關產業，也可減少社會資源浪費。
高市人口老化程度為全國第二，65歲長者逾45萬人。高市社會局副局長葉玉如指出，老年人口占比16.4％，已邁入高齡社會，市長陳其邁重視，希望現行的社區照護據點399處，兩年內達500處；而都發局在前金區打造老青共居，創造世代共融。
高市社會局展示的文康車，可到偏鄉讓老人家唱歌，另還有到宅沐浴車，能洗個舒服的澡；爬梯機協助下車外出，讓民眾瞭解到有如此社福資源可利用。
號稱全台最「老」的咖啡店，由旗山圓富社區發展協會打造的「阿嬤咖啡館」也到場展示。理事長陳宗卿提到，這項地方創生計畫，已經運作2年，現在到第二代有6位阿嬤，負責手沖咖啡服務，今年7月至11月到社區的遊覽車就高達40多輛。
(中時 )
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