台灣版「大力女都奉順」？台東市區今早傳出一起街頭打鬧事件，2名員警獲報到場處理，豈料這名20歲蔡姓女子，竟然1打2力抗2名男警，其中一名員警還一度被勒頸壓制在地，最後員警祭出辣椒水、手銬才將蔡女制伏。事後了解，原來蔡女曾是田徑三鐵選手。
台東警分局表示，今日上午9點30分許接獲110通報，台東市復興路有糾紛案，中興派出所派2員警到場，發現一名蔡姓女子與友人正發生爭執衝突，員警立即上前制止，考量屬於輕微民眾糾紛，基於調解立場，先予以勸阻，不料蔡女竟情緒失控，突然攻擊處理員警，員警隨以強制力反制，噴灑辣椒水制止後，予以上銬壓制，當場逮捕，並將蔡女依妨害公務現行犯帶返所偵辦。
台東警分局表示，員警在壓制過程中，手腳及脖子有輕微擦挫傷，並無大礙。但蔡姓女子，無視公權力，已嚴重違法，將依法嚴辦。
事件發生過程，剛好有民眾目擊，並用手機拍下影片。影片中蔡女「1打2」力氣超大，其中一名男警還一度遭蔡女勒頸，並被壓倒在地；蔡女還伸腳一踹，將男警踹到倒退好幾步，男警乾脆脫掉反光背心再「投入戰局」，最後動用辣椒水才讓蔡女就範，上銬帶回派出所。
據了解，蔡姓女子年僅20幾歲左右，曾是田徑三鐵選手。她1打2男警影片被PO上網，有網友打趣稱「若當女警，一定可以打倒好多人」。
(中時新聞網)
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