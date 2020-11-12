一對北部大學外籍學生情侶12日租車南下台南遊玩，下午3時許，沿中西區西門路南往北行經民生路交叉口時，駕駛者陳男疑似癲癇症發作，車輛失控直接開進對向車道，迎面撞上1輛BMW轎車，雙方車主傷勢皆無礙，附近路段塞車達1小時，兩學生情侶下車見狀臉色慘白。

澳門籍的24歲陳姓男研究生與馬來西亞籍的23歲陳姓女大生為情侶，同是來台就讀同一所北部大學的的交換學生，陳男12日上午租車載著女友南下遊玩，卻在台南市區癲癇症發作，車輛過了民生路後，原本要左轉，卻幾乎無減速直接衝入對向車道，迎面撞上正沿西門路北往南的BMW轎車。

外籍學生情侶架車南下發生車禍，陳姓女大生留在車禍現場釐清車禍過程。（程炳璋攝）

外籍女大生一邊擔心男友傷勢，一邊配合警方釐清車禍案情。（程炳璋攝）

兩輛車直接迎面對撞，兩車車頭全毀，車內的安全氣囊皆爆開，兇猛的撞擊嚇壞路口來往的車輛駕駛與路人，紛紛出來觀看。肇事車輛的外籍學生情侶自行下車，神情顯得驚恐呆滯，被撞的46歲張姓車主錯愕不已，以為遇上吸毒開車的駕駛，看著被撞愛車，初估起碼要花掉數十萬修理。

這場車禍發生在台南市鬧區，造成西門路二段大塞車達1小時，警方緊急將嘴唇流血、胸部挫傷的陳男送往醫院，治療後無大礙。陳姓女大生留在現場配合調查。

陳女表示原本與男友預定租車南下遊玩4天，不料第1天剛抵台南就出事。

(中時 )