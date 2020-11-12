由考試院主辦丶被譽為公務人員最高殊榮的公務人員傑出貢獻獎今天公布得獎名單，衛福部疫情防治和經濟部趕工製罩等團隊都獲獎，預計12月中旬在考試院舉行表揚大會，鼓勵全國公務人員見賢思齊。

考試院會今天聽取銓敘部「109年公務人員傑出貢獻獎選拔及表揚作業辦理情形」專案報告。銓敘部表示，今年全國各機關踴躍推薦符合資格的59名公務人員及41組優秀團體參選，歷經1個半月書面初審、簡報複審及決審3階段的嚴選，在11月4日選出6名得獎人及4組得獎團體。

今年獲得個人獎殊榮的6名公務人員，分別為：農委會林務局花蓮林區管理處技士呂坤旺；澎湖縣水產種苗繁殖場技士柯志鴻；臺中市政府消防局隊員王柏寓；臺南市政府地政局股長蔡文龍；新北市政府警察局警務正陳福振；客家委員會副處長陳瑞榮 。

4組得獎團體分別為：衛福部疾管署嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情防治團隊；經濟部-罩亮臺灣，日夜趕工製罩的公僕；農委會防檢局；桃園市工程循環經濟導入再生再利用粒料應用計畫團隊。

銓敘部指出，今年得獎人在各不同專業領域，均有亮眼、傑出表現，具體事蹟包括：結合部落文化及林業保育，以經濟生態方式推廣林下經濟永續發展；推動珊瑚礁棲地復育與大型海藻養殖，兼顧環境生態與產業發展；冒險犯難執行重大災害搜救任務，維護人民生命安全。

還有創設土地複丈外業資料管理系統，提升地籍測量精準度並擴大應用面向；精進刑事鑑識鑑定技術，提升鑑定品質掌握破案契機；致力客家文化資產保存與活化，帶動客庄創生及產業行銷等傑出事蹟。

得獎團隊則充分運用前瞻思維，創新精進服務作為，為國人健康食安把關，包括：即時掌握嚴重特殊傳染性肺炎疫情，迅速應變，守護國人健康；公私協力擴展口罩產能，穩定防疫物資並援助國際；防堵非洲豬瘟疫情發生及傳播，捍衛臺灣豬隻產業鏈，讓國人安心享用滷肉飯；推廣再生再利用粒料循環應用，促進國家永續發展等具有重大貢獻。

公務人員傑出貢獻獎表揚大會預定於12月中旬在考試院傳賢樓10樓大禮堂舉行，考試院已陸續啟動多元宣傳活動，鼓勵全國公務人員見賢思齊，發揮標竿學習效益。

(中時 )