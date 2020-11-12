高雄旗津的海邊除了沙灘，今年秋天增加了藝術妝點，高市府觀光局邀請藝術家以相約及海洋為元素發想，並以「1920公尺的約定」作為策展主題，創作出7件作品，12日在旗津豐收廣場至星空隧道的「旗津藝術道」登場。另外今年亦恰逢打狗城自西元1920年更名為高雄屆滿100周年（1920-2020），高雄100無限精彩。

策展主題中所提及的「1920公尺」，是取旗津貝殼館旁「黃金海韻-海珍珠」大型戶外公共藝術至「星空隧道」間的距離。在這段海岸線中，藝術家將以公共藝術作品串連出了旗津藝術廊帶，本次藝術設置包括日本藝術家阿部乳坊以「守護」作為約定，結合旗津當地故事，創作出暖心的「海岸的守護者」木雕作品；高雄在地藝術團隊有用主張，則為孩童設計富有童趣，可看、可玩的「津鯨有約」，共同打造旗津藝術道，讓遊客與本地鄉親感受藝術結合海洋的魅力。

旗津打造「1920公尺的約定」藝術祭，創作出7件作品。（柯宗緯翻攝）

旗津打造「1920公尺的約定」藝術祭，創作出7件作品。（柯宗緯翻攝）

旗津打造「1920公尺的約定」藝術祭，創作出7件作品。（柯宗緯翻攝）

觀光局局長周玲妏表示，觀光局在今年已完成旗津海水浴場觀夕平台，設置豪華露營區，並重新開放水域遊憩範圍，帶動當地觀光產業。旗津藝術道第一期在老街底的豐收廣場，完成「風收、豐收」公共藝術作品，以此作為起點開啟藝術廊道設置的構想，加上1920公尺的約定策展計畫共計7件作品已完成設置。

明年將持續往星空隧道作延伸，並與旗后商圈發展協會合作加入在地藝術創作，另外今年底經重新詮釋旗津傳統文化特色的觀光人力三輪車，也將搭配景區進行形象提升，藝術將蔓延整個旗津海岸。

旗津（后）是高雄的發源地，更是高雄港的發祥地，這次透過旗津藝術道的建置，周局長歡迎大家相約來旗津，見證打狗更名高雄歷久彌新的百年風華，並期待市民帶著歷史記憶，陪同高雄邁向下一個百年。

(中時 )