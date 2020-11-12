針對因疫情停航8個多月的金門「小三通」，今天在古寧頭發表「我們要和平」宣言，呼籲兩岸一家親的前台北縣長周錫瑋表示，小三通勢必要重新開放，並強調兩岸目前的緊張關係，都是少數人操縱出來。

金門與對岸廈門、泉州的「小三通」因為新冠肺炎疫情，自今年2月10日起停航，原來一度傳出交通部規畫在10月1日恢復，但至今仍無任何動靜，讓關心兩岸互動的民眾感到憂心。

周錫瑋下午在古寧頭敲響和平鐘，向世人宣達「拒絕戰爭，就要和平」的聲音後，強調他個人認為小三通勢必要開放，而且將來不管什麼通，因為彼此鄰近的關係，都要通起來，因為人民彼此間是沒有仇恨，都希望能夠交流，互相幫助，然後大家一起快樂的生活。

在被問到最近兩岸關係是否比較緊張時，周錫瑋也表示，坦白講他覺得目前兩岸之間的緊張是少數人操縱出來，他並不認為兩岸一定會走向戰爭，也不認為彼此都希望打仗，只有少數的人希望做一點「秀」製造一些這種恐怖的氣氛。

周錫瑋還說，國、共兩黨過去打那麼凶，最後都可以坐下來談，原因就是大家都喜歡相親相愛，都不希望戰爭，也不需要彼此的仇恨，而金門可以做一個最好的基地，只要順民意、應天意，很多事情都可以做成。

(中時 )