男子楊昇旻因為母親郭女呈現植物人狀態已十餘年，且楊多年來沒有工作，並將賠償金、保險金花用殆盡，在無法負荷龐大養護費用下，竟然於今年5月3日持刀殺害母親致死。橋頭地院12日依直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑10年，褫奪公權5年。

楊昇旻因為無力支付母親的相關費用，所以萌生殺害母親的想法。他於今年5月2日將母親從一家護理之家接回住處安置，5月3日下午趁妹妹不注意時，以雙手持刀的方式，刺入母親的胸腹部3次，導致母親傷重，當場死亡。

楊昇旻犯案後，自行撥打電話給高雄市楠梓警分局翠屏派出所報案。警方獲報，到場處理，查扣行兇的菜刀一把。警方在其住處找到楊昇旻支付其母親相關費用的單據，佐證他因為無力支付相關費用，所以殺害母親。

不過，檢警調查認為，雖然楊昇旻積欠一些養護費用，但扣除社會局的補助之後，其金額並非過於龐大。橋頭地院認為，如果楊昇旻願意適度與兩名妹妹求援，以及向政府機構或相關社福團體求援，而非獨自面對，應該可以避免此悲劇發生。

且楊昇旻沒有透露任何不堪龐大負荷的訊息給同住的妹妹得知，顯見他因為過度封閉自我，才會陷入無法照顧母親的想法，甚至萌生殺害母親的念頭。加上楊昇旻持刀殺害呈現植物人狀態無力反抗的母親，顯示其手段殘忍。

由於楊昇旻犯案後坦承犯行，依照高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心 於案發後委託醫生對楊做的評估報告，楊在犯案後呈現「情緒低落、失眠、無助無望感、注意力不足、自殺意念，目前應符合鬱症之診斷」，楊已經反省其犯行，願意面對刑罰，有知錯悔改之意。所以對他處有期徒刑10年，褫奪公權5年。

(中時 )