想要入手內建蘋果（Apple）自研M1晶片的Mac，但是有點擔心沒有足夠且必須的第三方應用程式可以給你最佳後盾嗎？微軟（Microsoft）宣布針對採用M1晶片的蘋果新一代Mac推出Office for Mac測試版，為了打算在第一時間入手Apple Silicon Mac消費者提供一個解決方法！

蘋果在11日凌晨正式揭曉了採用自行研發ARM架構晶片M1的三款全新Mac，也就是新一代13吋MacBook Air、13吋MacBook Pro以及Mac mini。蘋果指出，採用M1的Mac，將可執行所有蘋果所開發的第一方軟體，以x96架構開發的Mac軟體，可以更新至 Universal 來運行；尚未更新的，也可利用Rosetta 2來執行。此外，內建M1晶片的Mac也可執行專為iOS/iPadOS而開發的應用程式。但除此之外，第三方開發者所提供的應用程式，仍是蘋果轉向自研晶片後，生態系能否順利推行且逐漸壯大的關鍵，例如由微軟開發的Office、Adobe家族的相關應用程式Photoshop、Illustrator、Premiere、After Effects等就是關鍵角色。

微軟旗下專注於蘋果產品開發的首席軟體工程師Erik Schwiebert在Twitter上分享，Mac Office 2019的通用版本（Universal build），應該是指通用於英特爾晶片與M1晶片Mac的版本，即將釋出，但目前還未確認正式版本將會在何時推出。

And the Universal build is live on the Beta Channel! — Erik Schwiebert (@Schwieb) November 12, 2020

根據蘋果說明，搭載M1的MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini，搭配macOS Big Sur系統，CPU速度提升3.5倍、GPU速度提升6倍，機器學習能力則提升15倍，電池續航力則提升了2倍。唯一對於消費者來說，可能略感失望的是新一代MacBook Pro以及MacBook Air都沒有明顯降價。但是分析師仍舊頗為看好M1 Mac的表現。德意志銀行新加坡華裔分析師Jeriel Ong認為轉換到M1有助於蘋果在個人電腦市場搶下更多市占率；英國投資顧問公司大西洋股權(Atlantic Equities)則預期蘋果在個人電腦市占率會因M1系列Mac從8.5%上升到15%，相當接近iPhone在智慧型手機全球市占率。

(科技)