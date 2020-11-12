美國總統大選結果，民主黨候選人拜登宣布勝選，現任的總統川普則多次強調選舉有弊端，不承認選舉結果，並將訴諸法律打訴訟。對於川普所為，也讓人好奇他第一任政績表現如何。對此，中山大學企業管理學系副教授林峰立直言，美國內部已埋下很多不定時炸彈，已正在衰退。

美國馬里蘭大學管理科學研究所博士林峰立，近日接受港媒《中評社》專訪，他表示，就他觀察，美國現今的狀況，是「既富裕又貧窮」，人均所得很高、但負債也多，因其富裕的外表，是建立在負債之上，美元作為全球通用貨幣，投資者因為「信任美元」，所以願意把錢借給美國，但實際上美國已走到寅吃卯糧的境地了。

林認為，「美國正走向衰弱，因為內部已出現許多矛盾、也埋下很多不定時炸彈」。大家習慣以經濟、國防判斷國家的強弱，但他認為，「文化與社會」才是一個國家深層處是否強大的關鍵。美國的問題在於製造產缺工，甚至找不到好的工程師，還包括美國人願不願意投入吃苦耐勞的工業生產。

林峰立強調，美國如果想重新回到二戰之後的霸權，就需要一位具有戰略眼光的領導人。而新勝選的拜登，其首要任務是要遏止在本土肆虐的新冠肺炎疫情，重建美國內政秩序，並彌補這段時間撕裂的族群鴻溝。

(中時新聞網)