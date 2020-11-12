倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開高走低，終場下跌40.41點，跌幅0.3％，收在13,221.78點；櫃買指數亦同步下挫0.96點，跌幅0.58％，收在165.91點；三大法人進出方面，外資續買56億元，投信續賣6.93億元，自營商買超8.18億元，惟外資法人於台指期加碼2,791口多單，累計淨多單部位為37,503口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

即便加權指數12日再創新高，不過隨即在元晶、茂迪、國碩、達能、同致、胡連、強茂、台半、九豪、聚鼎、宏致、麗清、驊訊、廣寰科、欣普羅、聰泰、長榮、陽明、萬海等紛紛拉回下，大盤走低。顯見在現階段指數位處高點時，投資者往往出現「打帶跑」動作，追價意願相對謹慎，逢高易湧現獲利調節賣壓。不過，儘管股價「驚驚漲」，預期整體盤勢仍可望持續向上。

展望後市，若台股期望更上層樓、挑戰14,000點關卡，首先勢必有權王台積電的助力。就公司整體營運狀況而言，不論內資、外資之目標價上看500元幾乎成為市場共識，甚至不排除股價有望上探600元關卡，台股前景樂觀。

個股方面，本周納入投資組合的立端，台達電入股形成強力後盾，在公司派及法人心態偏多下，配合均線走多、量價配合得宜、籌碼及技術面均相對有利，只要股價表現不再「虎頭蛇尾」，後市仍有續漲機會。

選股方面，風電、太陽能及電動車等綠電題材，仍為各國政府全力扶植發展之重點產業，處在成長趨勢上。預期後市加權指數若持續創高，相關題材概念股必將不會缺席。此外，去美化、去中化商機、5G、MOSFET及華為概念股亦將成為未來重頭戲，投資人可持續留意。

(工商 )