證券分析師葉良超表示，市場目前對於美國總統大選最終結果出現諸多疑慮，該事件後續發展，可能使股市出現動盪。以技術面觀察，美股、台股目前仍位居高檔整理、上檔空間相對有限，後市恐有利多出盡風險，預期未來數日股價將有下修可能。

美國現任總統川普至今仍未承認總統大選結果，更在敗選後推文表示，本次選舉明顯有舞弊行為，指控多達十幾州皆涉及違規，揚言將訴諸法律途徑，民主黨拜登的競選團隊亦不甘示弱，指出根本沒有證據顯示選舉有舞弊行為。針對選舉結果，川普團隊決定挑戰6個搖擺州之計票結果，包括亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、威斯康辛與賓州等，其中喬治亞州已於11日啟動重新計票，程序預計於兩周內完成。

在選舉結果震撼彈尚未引爆前，美股依舊位居高檔整理，美股四大指數11日漲跌互見，道瓊指數終場下跌23點，以29,397點作收，跌幅0.08％。

此外，日前激勵美股大漲的原因之一，包括美國藥廠輝瑞（Pfizer）所研發新冠疫苗傳出捷報，惟近日卻傳出在此項訊息公布後，輝瑞執行長Albert Bourla於同一日，以平均每股41.94美元出售手中近62％的持股，總價值近560萬美元。消息一出，也令外界質疑疫苗是否真具可靠性。

個股方面，本周納入投資組合的台塑，股價連兩日上漲後拉回整理，短線須留意回檔之風險，建議短線交易者，可逢高出脫部分於低檔區布局之多單。

(工商 )