啟發投顧分析師楊基政表示，台股突破7月28日13,031點後，輪動架構改變，盤面由同步跟落後補漲股領軍，漲多族群開始整理，操作上必須掌握領先族群，同時檢視第三季財報及10月營收，業績表現較佳的族群可進行短打操作，整體而言仍是個股表現為主。

本周納入投資組合的麗臺，轉虧為盈及比特幣區塊鏈題材，拉高可先獲利落袋。

(工商 )