逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:392020/11/12 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股12日早盤開高改寫歷史新高後，隨即震盪壓回，顯示短線投機紛圍濃厚，終場下跌40點，以13,221點作收。 大盤近期走勢強勁，隨指數位置逼近歷史高點後，主流族群也由低基期股擔當演出，而先前漲多個股短線反而出現穫利調節，但這也是股市的常態，資金會尋找可投資的地方，並不是漲多股就因此結束，只是基期的高低調整。 個股方面，本周納入投資組合的總太，作建案確定完銷，股價受激勵上漲。 (工商 ) #總太 #華冠 #投顧分析師 #丁彥 #短線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 18:142020/11/11 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 18:142020/11/11 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 18:142020/11/11 財經 《台北股市》景氣復甦＆三驅動力 台股本季超旺、下季不淡 17:042020/11/11 財經 《熱門族群》獲利超車去年全年 智冠前3季已達陣、橘子在望 07:442020/11/12 財經 《半導體》同欣電Q3獲利衝5年高 前3季近6年最佳 11:412020/11/12 財經 1分鐘讀財經》狂爆！他喊台積電700元天價 台股天花板更恐怖 08:242020/11/12 財經 《晨間解盤》短線偏多 提防拉回(日盛投顧提供) 09:132020/11/11 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 15:022020/11/12 財經 瑞銀喊台積625元 04:092020/11/12 財經要聞 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 華為手機復活？晶片供應活路打開 卻又驚洩壞消息 - 財經 鴻海前三季三率三降、EPS4.03元 - 財經 陽明海運終結連11季虧損 法人估Q4賺更多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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