華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股12日早盤開高改寫歷史新高後，隨即震盪壓回，顯示短線投機紛圍濃厚，終場下跌40點，以13,221點作收。

大盤近期走勢強勁，隨指數位置逼近歷史高點後，主流族群也由低基期股擔當演出，而先前漲多個股短線反而出現穫利調節，但這也是股市的常態，資金會尋找可投資的地方，並不是漲多股就因此結束，只是基期的高低調整。

個股方面，本周納入投資組合的總太，作建案確定完銷，股價受激勵上漲。

(工商 )