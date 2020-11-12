財政部查稅 下一個鎖定空殼公司炒房 17:392020/11/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近年來有個人透過未上市櫃公司買下大量不動產，再透過股權交易、轉賣整間公司，表面上是賣公司、實質上是出脫不動產獲利。財政部長蘇建榮12日受訪時表示，財政部將掌握這些情況並查稅。 同時，為防堵該項租稅漏洞、落實所得稅負擔對財政基本貢獻，財政部研擬修法、重新將個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，避免個人透過空殼公司買賣股權去做不動產移轉交易。 (工商 ) #大量 #財政部 #不動產 #查稅 #空殼公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新娶保德信人壽 公平會准了 04:092020/11/12 金融．稅務 東洋涉內線交易疑雲 證期局緊盯二點 18:112020/11/12 財經 財政部修正「這個」促進國產活化，增加收益 17:202020/11/12 房市新訊 紓困衝擊 10月稅收大減三成 04:092020/11/12 財經要聞 兩金雞加持 統一前三季賺180億 04:092020/11/12 產業．科技 《電腦設備》和碩Q3每股賺2.61元 前3季5.91元 14:482020/11/12 財經 《電腦設備》浩鑫連兩季獲利 全年有「盈」面 08:512020/11/12 財經 欠稅擔保品 新納上櫃股票 04:092020/11/12 金融．稅務 力旺前三季獲利 歷年新高 04:092020/11/12 證券．權證 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 momo雙11銷售額破30億元 12、13日優惠再加碼 - 財經 - 工商 牛肉麵協會要求政院道歉 丁怡銘：深感抱歉 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。