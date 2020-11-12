近年來有個人透過未上市櫃公司買下大量不動產，再透過股權交易、轉賣整間公司，表面上是賣公司、實質上是出脫不動產獲利。財政部長蘇建榮12日受訪時表示，財政部將掌握這些情況並查稅。

同時，為防堵該項租稅漏洞、落實所得稅負擔對財政基本貢獻，財政部研擬修法、重新將個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，避免個人透過空殼公司買賣股權去做不動產移轉交易。

(工商 )