財政部：兩年內研擬提高囤房稅 17:392020/11/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部長蘇建榮12日在立院備詢時坦言，未來財政部中長期目標是要提高囤房稅率，至於何為中長期？他認為是兩年。換言之，財政部最快兩年內研擬提高囤房稅率。 我國在2014年已將囤房稅納入《房屋稅條例》，針對住家用房屋「非自住用途」者訂定稅率範圍1.5％至3.6％之間，由各地方政府自行制訂差別稅率。但目前僅台北市、宜蘭縣及連江縣「真正實施」囤房稅。 若財政部提高囤房稅率，仍待地方政府配合才能真正落實囤房稅宗旨。 (工商 ) #財政部 #囤房稅 #兩年 #囤房稅率 #提高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中南屯區人口紅利 建商爭搶 04:092020/11/12 產業．科技 風險意識提高 京城銀大舉減碼低評等海外債 16:092020/11/12 財經 民眾助警辦案傷亡 北市提高補償 04:092020/11/12 地方新聞 成長率獲利優於營收 聚陽10月稅前獲利年增15.7％ 16:102020/11/12 財經 張軒睿旅館遇《訪客》與鬼共睡一房 04:092020/11/12 娛樂新聞 《國際社會》新冠確診連5日3位數增長 南韓考慮提高防疫指導 15:562020/11/12 財經 新品遞延 臻鼎Q4營收先蹲後跳 04:092020/11/12 證券．權證 楊文科：竹縣7處評估興建社會住宅 09:442020/11/12 區域情報-新竹 改善五股兒八公園環境 提高民眾使用率 16:552020/11/12 生活 《半導體》英特磊Q3轉盈 Q4營運樂觀 15:562020/11/12 財經 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 華為手機復活？晶片供應活路打開 卻又驚洩壞消息 - 財經 鴻海前三季三率三降、EPS4.03元 - 財經 陽明海運終結連11季虧損 法人估Q4賺更多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。