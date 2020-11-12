財政部長蘇建榮12日在立院備詢時坦言，未來財政部中長期目標是要提高囤房稅率，至於何為中長期？他認為是兩年。換言之，財政部最快兩年內研擬提高囤房稅率。

我國在2014年已將囤房稅納入《房屋稅條例》，針對住家用房屋「非自住用途」者訂定稅率範圍1.5％至3.6％之間，由各地方政府自行制訂差別稅率。但目前僅台北市、宜蘭縣及連江縣「真正實施」囤房稅。

若財政部提高囤房稅率，仍待地方政府配合才能真正落實囤房稅宗旨。

(工商 )