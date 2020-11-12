鴻海（2317）董事長劉揚偉上任後啟動數位轉型計畫，對於上任以來的轉型成效，劉揚偉指出，F1.0、F2.0在今年第二季和第三季已經看到了一些成果，F3.0的部分，在後年和大後年就會有些新產業逐步發酵，2021年毛利率上看7％的目標沒有改變。

走過疫情干擾的一年，劉揚偉對2020年的表現給了「全年是開低走高，平穩度過」的評語，展望2021年，劉揚偉強調，「明年仍是未知挑戰的一年，鴻海將持續朝向2025年的方向前進」。

展望2021年，以四大產品線的表現為基軸推測，消費暨智能產品排除疫情跟選舉因素，明年仍樂觀以待，雲端網路產品則持續看好需求，尤其是CSP出貨有機會出現雙位數的成長，電腦終端產品因疫情驅動的動能走弱，將回復常軌，恐會出現小幅衰退，至於元件和其他產品在需求揚升下，估計應會出現高度成長，因為互有消長，全年營收應仍可呈現個位數成長。

至於毛利率的表現，劉揚偉表示，提升毛利率一直是鴻海努力目標，目前也已看到了一些成效，就毛利率的提升，鴻海也有做了些規畫，一是產品組合的優化，簡單來說，就是低毛利的產品少做，高毛利的產品多做，明年在F1.0、F2.0部分應該可以透過管理做得更好，至於F3.0 3+3產業的部分，預期到後年、大後年，就會有新產業浮現，重申明年毛利率上看7％的目標不會改變。

(工商 )