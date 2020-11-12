華碩（2357）旗下最新搭載第十一代英特爾Core i7處理器及Iris Xe繪圖晶片的輕薄筆電在台上市，並請來身兼演員、音樂創作者及表演工作室創辦人等多重身分的鳳小岳擔任產品大使，要在接下來的銷售季持續衝高市占，目標第四季在台要拿下輕薄筆電市占過半的成績。

在華碩共同執行長胡書賓領軍下，號稱「世界最薄13.3吋OLED翻轉筆電」ZenBook Flip S （UX371），與採用3：2螢幕比例的ZenBook S（UX393），12日正式在台上市。兩款ZenBook新品皆取得Intel Evo平台設計驗證、具67wh大電池容量，分別僅有1.2kg及1.35kg重，厚度則僅13.9mm及15.7mm，定價分別為5.99萬元及5.79萬元起。

胡書賓表示，今年在疫情影響下，消費者對於筆電產品的使用情境需求轉向多工，要能隨時在工作或學習與娛樂等使用情境中切換，預期這樣的型態仍將為疫後的新常態，而在面對接踵而來全球產業與經貿挑戰之際，華碩也將持續以領先業界的技術與設計能力，及 進化式創新回應消費者各式需求。

華碩產品處長陳怡君指出，雖在整體PC產業受供應鏈缺料影響下，此回新品發布時程較預期推延約兩周多，展望第四季台灣筆電市場也將因缺料及季節性因素，整體出貨量約有一成季減，不過華碩作為台灣品牌，也將優先考量台灣市場需求、列入新品第一波上市地區。

陳怡君表示，今年前三季以來，華碩在台累計筆電銷售量已有達16％的年增幅，優於業界平均的一成多的水平，在筆電產品ASP（平均售價）也有約一成的增長。預期第四季到農曆年節前後還有一波銷售季，華碩也以力拚在台灣輕薄筆電市占突破50％為目標。

(工商 )