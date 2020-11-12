雲品國際酒店股份有限公司（2748）受惠國旅需求明顯升溫，加上政府積極推動振興三倍券、安心旅遊補助，推升第三季營收成長並達4.6億元、季增90％，年減10.18％，稅後淨利3084.7萬元、年增352.77％，EPS0.41元、年增355.56％。

展望第四季，在疫情的不確定性下，雲品持續落實防疫措施，隨著國旅住房與未來宴會訂單逐步認列，營運成績可望能維持疫前水平。

因應解封後國旅市場大爆發並配合政府各項振興方案，雲品同步祭出多項住房、餐飲優惠活動，其中日月潭雲品溫泉酒店於第三季保持高檔住房率表現，與君品酒店積極拓展餐飲業務以挹注良好營運現金流。雲品對內亦積極整合資源，在積極防疫與不放無薪假、不減薪的下，有效強化營運成本、費用管控，更在ESG環境永續維護、企業社會責任與公司治理上不遺餘力，在2020年陸續榮獲第二屆國家企業環保獎銀級獎與第十三屆TCSA台灣企業永續獎競賽中獲選服務業白金獎肯定，注重永續發展並優化了獲利能力，每股稅後盈餘（EPS）達0.41元，不僅較上季繳出虧轉盈之成績，EPS更較去年同期分別明顯成長356％。

在積極落實防疫的前提之下，旗下日月潭雲品溫泉酒店平均住房率表現，隨著「雲朗振興券」、攜手捷安特旅行社合作推出「峰騎雲遊 二天一夜」等多項住房專案，第三季平均住房率明顯較去年同期的72％攀升至90％，另一方面，君品酒店亦積極推出萬聖節魅影住房專案、結合三大連鎖飯店資源推出「皇后號」頂級遊輪饗宴住房專案，皆於第三季創造良好銷售表現。

餐飲業務方面，君品酒店擁有米其林三星餐廳「頤宮」高來客量、知名度與滿意度，「雲軒西餐廳」牛排吃到飽、大閘蟹盛宴等餐飲活動提升來客率，近期亦推出高客單價義大利餐廳「雅意」等，亦同步積極發展輕資產管理模式的「君品Collection」宴會平台、以及委託經營管理的「皇家薇庭」業務穩定接單，在業務及客源結構之調整下，雲品亦戮力強化營運成本、費用之管控，帶動2020年第三季整體毛利率、營業利益率分別達28％、8％，亦較去年同期的26％、4％持續精進。

(工商 )