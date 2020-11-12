鴻海(2317)今（12）日召開法說會，董事長劉揚偉認為，全球走向美中「G2」態勢發展不變，鴻海對美國威州的投資就不會變化，並指出未來全球供應鏈將變成區域化生產體系，集團除了在中國大陸外，在越南、印度及墨西哥都有相關布局。

劉揚偉指出，鴻海因應G2態勢變化，很早就展開進行全球布局，並據此認為在美國建立供應鏈有其必要性，進而選擇在威州投資，目前布局已經3年，均按照最初預測及擬定的計畫進行中。除非G2狀況改變，否則無論美國哪個總統當選，都會按計畫持續進行。

劉揚偉認為，未來供應鏈的變化就是G2，中美2國都想要擁有自己的供應鏈，只要G2態勢不變，在威州的投資就不會變化，生產的產品一定符合當地市場需求。不過，在投資報酬上必須兼顧政府、業務及股東權益三方利益，在此將嘗試在威州建置不同產品線。

對於印度市場看法，劉揚偉認為當地市場甚大、在當地生產非常符合趨勢，但供應鏈發展的快慢，與當地工業環境與政府效能有關。鴻海布局30多年才在中國建構完整的供應鏈，以目前看來，無論是明年或5～10年後，印度似乎都不太可能達到與中國相當規模。

至於越南方面，劉揚偉指出資源競爭已經發生，目前在北越已經很難找到土地，所幸集團在當地布局已久，在土地方面可滿足明後年的需求。至於未來能否持續擴張、達到與中國大陸相當規模，則必須好好考慮。

對於如何看待立訊、比亞迪等對手在蘋果產品線的競爭，劉揚偉表示，競爭對手一直都存在，過去可能是A和B、現在變成C跟D。鴻海向來秉持盡力做好自己該做的事、同時加快腳步提供更好的技術與服務，來滿足客戶需求的態度，未來會持續朝此方向努力。

對於是否競標馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra），劉揚偉證實有參與投標，預計年底會做出決定。他表示，鴻海很早就看到8吋晶圓廠的搶手程度，因為全球所需IC不是只有台積電所做的高階產品，還有很多看來不起眼、但不可或缺的小IC。

劉揚偉表示，特別在電動車上會用到許多小IC，因此集團在馬來西亞或晶圓廠、IC設計相關的布局，都是朝3加3策略方向布局。而目前確實有缺料狀況，目前對鴻海有影響但不大，而缺料狀況是否延續，則要看終端消費性市場情況。

(時報資訊)