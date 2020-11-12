聯合再生(3576)今日公告今年前三季財報，2020年第三季合併營收為新台幣35.15億元，季增6.7%。國內市場部份，台灣下半年大型太陽能電站陸續動工，帶動整體模組需求成長，聯合再生預期第四季將延續第三季模組產能持續滿載。海外市場則由於新冠疫情第三季暫緩，需求回溫。模組及系統毛利率持續增長，2020第三季毛利為新台幣2.5億元，毛利率為7%，相較第二季提升256%，相較2019年同期提升158%。

另外，公司積極控管營業費用，營業費用相較第二季減少17.1%，相較去年同期減少33%。第三季認列處分資產獲利約新台幣3.29 億元，稅後淨利為新台幣1.47億元，相較上一季大幅增加123%，較去年同期增加113%，第三季每股盈餘為0.05元。

台灣能源政策以再生能源取代火力發電及核能發電為規劃原則，確保電力供應穩定，並且降低空汙及減碳。經濟部訂定 2025 年再生能源發電占比 20%政策目標，其中太陽光電裝置容量達20GW，未來五年台灣市場將有平均每年約2-3GW左右的太陽光電裝置容量目標需要達成，聯合再生身為產業龍頭，將可供給一半以上的模組需求。

系統方面，聯合再生明年預計將有兩個大型中南部案場可獲得施工許可。這兩個大型案場分別位於屏東及彰化地區，屏東案場規模約 80MW，彰化案場規模約99MW，由聯合再生自主開發及建置，未來將為模組出貨量及系統帶來成長動能，聯合再生將持續開發海內外系統專案，創造穩定獲利，提升股東價值。

(時報資訊)