歐股在本周連三漲，徘徊在近八個月高點後，周四早盤出現修正跌勢。除了美國，歐洲本地疫情持續燃燒，歐洲央行主席示警年底仍有祭出刺激的必要，增添市場不安情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌2.61點或-0.66%，為385.99點，稍微減去了本月至今的13%漲幅，本月歐股表現也邁向歷來最佳的月度表現路途。

倫敦FTSE指數跌0.9%。英國九月GDP成長率為低於預期的1.1%月增，顯見全國封鎖前，商業已經受到影響。

西門子早盤下挫3.4%。儘管該集團在其核心的工業業務出現優於預期的獲利表現。本次財報亦為集團執行長凱瑟(Kaeser)長久任期後的最後一次財報演出。

蘇黎世保險集團(Zurich Insurance Group)上漲0.8%。該集團表示，第三季新的生命保險業務上升。另一方面，義大利頂尖保險商Generali跌0.8%，該公司表示，今年將不會為2019年的業績進行第二次派息。

金融股為早盤下跌最多的部門。

Burberry上漲4.2%，該公司十月銷售回復成長。

(時報資訊)