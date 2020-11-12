台北市長柯文哲12日赴行政院會，當面向行政院長蘇貞昌談論萊豬議題，但政院發言人丁怡銘卻在會後大動作開記者會，做圖酸北市冠軍牛肉麵用的就是萊牛，副市長黃珊珊還出席頒獎，隨後遭到冠軍牛肉麵業者打臉，用的是零檢出美牛，政院緊急澄清是媒體操作所致。柯回應，做梗圖的習慣改不掉，還怪媒體。

丁怡銘一席話，引發牛肉麵業者大反彈，前往北市議會嚴正抗議政院，丁趕緊撇說，「許多媒體以『打臉北市府』為題，操作政院與北市府的衝突，相關敘述與事實不符」。

北市議員李傅中武質詢，政院說是媒體的錯，柯答詢「媒體不是政院在控制的嗎？怎麼怪到我，最後又把責任都怪媒體？哇…這樣幹」，強調政院做梗圖的習慣改不掉，梗圖自己做的，還怪到媒體，他是好意去院會講怎麼解套，結果政院卻還想趁機補一刀。

副市長黃珊珊說，政院是自己做的看板，不是媒體做的，剛店家出示零檢出的證明，所以政院發言人才改口，「可攻擊北市府，但別攻擊店家」，居然直接把冠軍牛肉麵跟她去頒獎的照片合成，然後說都是萊牛，這是很嚴重的錯誤行為，「自己作梗圖，不能怪媒體！」

黃珊珊說，政院應回應首都市長問題，結果居然去傷害小店家，「國家機器在侵害人民的權益！」

李傅中武問「行政院是不是睜眼說瞎話？」指見柯文哲與黃珊珊頻點頭，但黃稱「我只是點頭，大家自有公評！」柯則說「不要為難我，反正自有公評！」

另外，李傅中武也請北流董事長黃韻玲站上備詢台，與柯並肩，並播放柯唱「憨人」與「帥到分手」的新聞資料畫面，問黃「柯唱得如何？打幾分？」黃先問柯「市長應該沒想當歌手吧？」黃接著說，若不出專輯，唱開心就好，唱「憨人」音準還滿準的，2首加起來給70分」。

柯則苦笑說，他不要再唱跨年，丟一次臉就夠了，已心靈受創，太丟臉，當時沒彩排，拍子沒抓準，「但那幾分鐘收視率最高！」

(中時 )