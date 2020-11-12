心理諮商是專業的領域，相對的收費也不便宜。對此，就有網友表示，自己是憂鬱症患者，聽到有人在聊心理諮商相當有用，於是他便上網查了資料，收費價格從800到2000元不等，但他認為這樣的價格，可能是另一種負擔，「其實精神疾病患者很多生活也都不太好過」，但就有網友苦勸，這樣的錢真的省不得！

原PO在PTT上以「為什麼心理諮商這麼貴？」為題說明，自己本身是憂鬱患者，自己有聽說過心理諮商相當有用，於是他便上網查了一下資料，但他卻發現費用不便宜，價格低的要800元，高的則可達2000元，這樣的價格讓他直言，其實有很多精神疾病患者的生活不好過，甚至連工作都不太順利，讓他單憂「定期回診不就成為一種負擔了嗎？」

但他也強調，自己並不是不尊重專業，只是價格實在不便宜，或許有些病患有想過尋求心理諮商師的協助，但卻礙於費用只能打消念頭，「有沒有心理諮商價格為什麼這麼高的八卦呢？」

而貼文發出後不少網友紛解答，「諮商沒健保所以看起來很貴」、「沒健保啊，如果沒有健保其他病就差不多這麼貴」、「所以學生最大的優勢就是校園內的資源」、「一般人又不會正確對待憂鬱症患者，還是有專業好嗎」。

(中時新聞網)