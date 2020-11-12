台中市水利局團隊深入大肚區社腳里宣導山坡地水土保持。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市山坡地面積占比超過7成，民眾因不熟悉相關法規或故意違規濫墾，導致土石崩塌或土壤流失。台中市水利局統計今年1月至9月違反水土保持法案件共計97件，各處6萬元至30萬元不等罰鍰，其中以太平區、沙鹿區較多，水利局持續巡查及取締違規熱區，呼籲民眾山坡地開發應依《水土保持法》申請，若違法開發將面臨罰款及刑責。

台中市水利局統計，去年簡易水土保持申報案共409件，今年至9月底申請369件，經由各項簡政便民措施及水土保持服務團輔導機制，已逐步簡化民眾辦理程序，並透過一次審查、一次修正及一周核定為目標，加速簡易水土保持申報的核定作業。

另為加強民眾對水土保持的觀念及對山坡地災害的認識，今年已完成辦理32場次，走入社區及各級學校水土保持教育宣導與推廣活動，讓水土保持觀念走入社區，讓愛水護土觀念從小扎根。

水利局強調，面對山坡地違規案件，除已制定標準作業流程SOP，也透過每兩周一次的衛星影像監測、巡查人員定期巡視及無人航空載具（UVA）協助，達到快速查報及制止山坡地違規行為，並積極配合台灣台中地方檢察署，針對違規占用及致生水土流失案件嚴格處理，今年計有8件移送司法機關偵辦。

水利局呼籲，有關山坡地開發應依《水土保持法》規定，擬具水土保持計畫經核定後始得施工，並應依核定計畫施作不可擅自濫墾土地。民眾若對山坡地相關業務有疑問，可至官網「臺中市政府水利局」查詢，或撥打諮詢專線0972-412738，由承辦人及「水土保持服務團」協助諮詢或現勘指導，希望大家多多利用，共同維護山坡地安全。

(中時 )