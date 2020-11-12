國民黨推出「顫抖萊豬」影片，被農委會以假消息移送法辦，有動保團體認為「要說國民黨或影片造假說不過去」；行政院在院會後記者會秀出大背板，宣稱今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，卻被業者秀檢驗報告打臉。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書痛批「行政院成造謠中心，社維法送辦啦！」

鄭照新下午在臉書連發兩文，他先引用媒體報導「針對農委會指控國民黨引用美國Aminal Outlook影片稱瘦肉精屠宰場的豬隻會造成豬隻情緒躁動等等為假消息，國內最早引用這影片的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏今（12）日接受訪問時表示，這個QPP屠宰場的所飼養的豬隻及他們所屠宰的豬隻都是餵食萊克多巴胺，這個是事實，要說國民黨或這個影片造假說不過去。」表示「所以農委會，你才是假新聞吧！」

鄭照新以「不務正業、無能」痛批說，陳吉仲主委忙著打烏賊戰，不如在即將舉行的台美經貿對話，趁著討論「安全與健康」這一項時，用心轉達民眾超過六成對萊豬安全性的疑慮吧！

鄭照新第二則發文則說，上午說國民黨萊豬影片是造假，馬上被動保團體打臉「不能說是造假」；下午說人家牛肉麵是萊劑美牛，結果人家的牛肉檢驗又打臉非萊牛，行政院成造謠中心社維法送辦啦！

(中時 )