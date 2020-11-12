◎稽查汙染源奏效 空氣品質歷年最佳

秋冬季節往年都是中部地區的「空汙季」，但近年來，台中市府環保局加強稽查、管制汙染源，同時要求台中火力發電廠擴大自主減煤等措施奏效，根據行政院環保署空品監測資料統計，台中市1至10月的PM2.5平均濃度較去年同期降低、空品不良日也減少，空氣品質創歷年來最佳。

◎雙鋼印出包首例 國家隊業者賣黑心醫用口罩

新冠肺炎全球肆虐，也讓過去無利可圖的口罩場一夕間鹹魚翻身；彰化檢警近日查獲位在彰化縣田尾鄉的口罩國家隊「健康天使」醫用口罩，擴建二廠後偷偷生產尚未核准許可的醫用口罩，混充成醫用口罩，不只在市面販售，甚至印上雙鋼印交給政府徵用，保守估計每個月不法獲利上千萬元。

◎不滿母親碎念 逆女持刀砍傷

長期待業靠父母親養的33歲黃姓女子，11日深夜在嘉義市溪興街的大樓住處，因受不了58歲母親碎碎念，一時情緒失控，拿約11公分的尖刀砍傷母親，將自己反鎖在房間裡滑手機，警方逮捕黃女，12日依殺人未遂罪嫌偵辦中。

◎NCC突更改審照評分 藍委質疑損害公信力

中天新聞台執照年底到期面臨換照，但NCC卻在昨天才突然公布一份換照審查評分表，此舉遭國民黨立委陳玉珍、葉毓蘭質疑，陳玉珍強調審查規則不應該在審查中途更改，如此做法有損NCC公信力，葉毓蘭更痛批政府不該拿缺乏法源根據的規範內容做為不予中天新聞台換照的理由。

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(中時新聞網)