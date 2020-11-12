美國大選後，美媒篤定由民主黨總統候選人拜登當選，市場也關注華為禁令是否有機會解除，有消息傳出，行動處理器晶片大廠高通有機會供貨華為，成為新一家可以出貨晶片給華為的大廠。但據媒體報導，高通能出貨的產品恐怕也侷限在4G，但在今年由蘋果推出5G手機後，行動裝置全面迎來5G時代，華為5G手機恐怕無法在這樣的鬆綁程度下回歸市場。

近期先是由大陸科技網站爆料，高通獲得美方出貨許可，成為繼AMD、英特爾、台積電、SONY以及豪威科技之後，另外一家可以出貨華為的廠商。不過，根據先前資料顯示，這些廠商只能供應非5G的產品，也就是說，華為被列實體清單後所推出的5G手機仍然無法取得關鍵零組件。

值得一提的是，市場不斷傳聞台積電取得美方供貨許可，但台積電嚴正回應，此為不實市場傳聞，且公司不回應不實的市場傳聞。

據《科技新報》報導，根據獲得可靠消息指出，高通通過美方的出貨許可申請，確定能供應晶片給華為。但消息人士指出，供貨產品僅限4G 晶片，就算未來能供貨5G，也只限移動裝置，關鍵的基地台伺服器晶片恐怕仍無法取得出貨許可。

該報也提到，高通獲得許可，聯發科也有機會跟進，只不過依照現在市況，除非華為4G能推出更高階的手機，否則該樂觀訊息也僅此而已。目前華為仍沒有被移出實體清單，也就是說仍無法使用GMS服務。

華為消費者業務執行長余承東早些時間也透露，明年華為手機將搭載鴻蒙作業系統，證明華為就算遭美制裁，能有辦法自己找出一線生機。此外，先前消息指出，華為也在上海建立屬於本土的晶片生產線，讓華為處理器仍可在封鎖下復活。

(中時新聞網)