過完雙11，飯店搶客大戰還沒告一段落！在新冠疫苗不知要等到什麼時候、觀光客何時才能進來台灣，國旅市場成兵家必爭之地。台北一間五星級飯店祭出超殺優惠，「入住萬元套房送萬元直立式冷凍櫃」，大手筆促銷引起網友熱烈討論。

台北國賓的行銷手法成為熱門話題，知名粉專「布萊N食宿人生」也在臉書分享這項活動。國賓針對不同房型推出不同贈品，雙人房從4511元至6511元不等；最頂級的房型一晚要價1萬2911元（不含早餐），送市價逾萬元的三菱直立式冷凍櫃，等於住宿送家電，還可免費宅配到府。

網友大推國賓行銷有創意，「飯店業少見」、「吹風機和烘乾機我可以，但送冷凍櫃要幹嘛」；網友認為，有些家庭會一次買很多海鮮回家冰，一般冰箱根本裝不下，這時冷凍櫃就很好用，「冰水餃、包子也可以」、「如果家裡有地方放，相信媽媽會愛」。

網友好奇，為什麼國賓都送三菱的東西？事實上，國賓飯店隸屬仰德集團，仰德旗下士林電機，又與日本三菱電機素有往來。疫情危機下，集團動員相關企業相助成常態，長榮日前由海運等公司包機「類出國」，力挺長榮航空即為一例。

(中時新聞網)