台中捷運公司與百貨業者合作，在高鐵台中站、北屯總站打造五星級主題廁所。（林欣儀攝）

台中捷運公司與百貨業者合作，在高鐵台中站、北屯總站打造五星級主題廁所。（林欣儀攝）

台中捷運將於16日開始試營運，中捷12日開放媒體試乘。(林欣儀攝)

台中捷運綠線將於16日開始試營運，12日開放媒體試乘，沿途行車還算平穩。(林欣儀攝)

台中捷運綠線將於16日開始試營運，中捷公司12日開放媒體試乘，並為特別打造的高鐵台中站、北屯松竹站五星級廁所開箱，其中，松竹站主題為「博物館」、「高鐵台中站」走公主風，迥異的風格相當吸睛；而針對外界關注的列車行駛穩定情況，多數路段還算平穩、但遇到轉彎處噪音較大。

捷運綠線全長16.71公里，共設有18站，試乘活動從市政府站出發，沿途經過水安宮、文心森林公園及九張犁等8站，直接停靠在高鐵台中站，沿途行車平穩度還算不錯，但少部分路段會出現些許搖晃情況；此外，列車轉彎時出現較大聲響的噪音，其中又以北屯文心段較為嚴重。

中捷公司16日特別開箱與中友百貨攜手打造的2座五星級主題廁所，以「瑪莉公主」為主題的高鐵台中站廁所採用粉紅搭配粉藍色系，走「博物館」風格的北屯松竹站則以深藍搭配磚紅色，並搭配壁畫裝飾及梳妝台。

中捷公司董事長林志盈表示，根據台北捷運的統計，搭乘捷運的乘客群約有60％是女性、男性則占了30％左右，為友善女性、避免出現廁所大排長龍的情況，中捷沿線各站的廁所都依照最新建築法規設計，男、女廁間比例為1比5，其中，最小的站為1間男廁、5間女廁，大型站體如市政府站、高鐵台中站則有15間女廁。

中友百貨則說，其打造的主題廁所曾躍上亞洲版時代雜誌，目前2座廁所將於試營運期間開放民眾拍照、打卡並上傳中友百貨臉書，即可兌換與主題風格相符的撲克牌，但數量僅限200份。林志盈則強調，若主題廁所獲得民眾熱烈迴響，未來不排除擴大至其他站。

(中時 )