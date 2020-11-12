長興（1717）因市場回溫、產品組合優化，第三季毛利率攀至24.17％、營益率9.76％，均為近四年單季高點，加上業外處分收益貢獻，單季淨利8.96億元，年增55.83％，表現超越上半年，創近四年新高，EPS0.72元；前三季淨利17.58億元，EPS1.42元。

長興表示，大陸經濟持續復甦，合成樹脂出貨第三季起回溫，營運回到成長軌道，9月營收年增0.45％，10月營收37.05億元為今年高點，年成長13.82％。中國市場需求回升對合成樹脂、特用材料部門有所助益，電子材料部門的需求延續，只要全球疫情不再衝擊總體經濟，第四季下游產業將持續復甦。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，生產基地遍及台灣、大陸、泰國、北美等地；主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特殊化學品，其中PCB相關電子材料有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興首季因疫情影響較大，業績落後去年同期，不過市場回溫加上產品組合優化，業績及獲利逐季顯著提升。第三季營收雖較去年同期減少4.97％，但因原料成本及高毛利產品出貨增加，拉升本業獲利表現復甦、推進。

長興指出，前三季營收占比以合成樹脂最高，為47.95％，電子材料、特用材料各為33.76％、17.52％。與去年同期相比，電子材料部門營收比重提高，乾膜光阻、真空壓膜機受惠PCB產業需求成長，對獲利貢獻明顯增長，填補合成樹脂上半年延遲出貨部分。

(工商 )