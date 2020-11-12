以下四個星座看似單純，但千萬不要被他們的外表給騙了，其實他們內心住著一個整天發車的老司機！

▍1.射手座

射手總是充滿活力，面對有興趣的事物展現極大的熱情，給人活潑開朗的印象。他們追求自由、無拘束的生活，個性隨性率真，所以讓人覺得他像長不大的小孩，朋友們會誤以為射手很單純，不得不說射手的確是孩子氣，但內心根本就是老司機，整天發車，還怕你搭不上！

▍2.金牛座

金牛總給人憨厚老實的印象，感覺個性溫柔內向，但其實金牛在十二星座裡面是數一數二的悶騷，對陌生人愛裝出正經樣，如果跟他夠熟，他絕對是黃色笑話不斷，立刻露出真面目！

▍3.摩羯座

摩羯做事嚴謹細心，所以如果跟摩羯不夠熟，會以為他很高傲、很冷淡，其實他們跟金牛一樣悶騷，外表有種禁欲感，但只要跟他夠熟，他老司機的本性就會展露無遺，每分每秒帶你開車狂飆，跟當初認識的那個他好像不是同一人！

▍4.白羊座

白羊看起來直來直往、隨性率真的樣子，他們給人帶點傻氣的單純感，完全無法聯想原來他也是個老司機！白羊想到什麼就想去做，講話和做事都很直接，尤其面對熟悉的朋友更是如此，因此如果有什麼黃色笑話想到也是脫口而出，讓朋友們大開眼界！

(中時新聞網)