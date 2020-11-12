111學年大學考招制度將以「學習歷程檔案」取代現行備審資料，不過有學生和家長反映傳輸容量太低，且大家都趕著期末考時上傳可能造成「大塞車」。對此教育部國教署署長彭富源表示，上傳時間研擬改為學期結束後至少延後2周，不要過度集中在期末考期間。

由教育部高教司主辦、台大社會系承辦「學習歷程檔案審議計畫」，計畫主持人林國明提出10項政策建議，其中關於檔案上傳的3項包括：放寬容量限制及提升系統穩定性（現行文件檔2MB、影音檔5MB）、延後上傳期限不要都塞在期末考期間，以及不強制學生每科都要上傳。

對此彭富源表示，放寬容量限制、上傳時間分流的技術面應該不是問題，也會協助高一學生包括轉檔、壓縮等資訊能力。他也認為部分縣市教育局和校方用KPI來強制要求教師達到績效，確實不妥。

教育部高教司長朱俊彰表示，會請招聯會近期內研議公布大學對備審資料的審查指導原則，包括頁數要適當，不用長篇大論，以及哪些項目是大學一定要看的。此外很多學生不確定辛辛苦苦做出的學習歷程檔案，大學是否認真看待？朱俊彰表示，會跟國教署合作，讓大學、高中形成一個平台，展示學習歷程檔案的範例，讓學生可以參考、觀摩。林國明補充，這類範例一定要很多元，不會只適合某些地區。

招聯會執行秘書、新竹清華大學副校長戴念華表示，很感謝林國明教授舉辦50場審議會議，其實他自己也一直滿納悶，明明學習歷程檔案是比現行備審資料還要好的方法，為何社會大眾還質疑？透過審議會議他也了解到高中教師、家長和學生等的想法。

戴念華說，林國明提到「偏鄉說沒有足夠師資」，讓他也心有同感。當時他擔任清大教務長，立刻請學校開4門「探索實作」增能課給高中老師，希望高中老師上完課能把想法帶回去。當時估計1班100人，但沒想到最後4個班只報名不到100人。「這樣的問題讓我反省為何會這樣？很好的事情，為何得不到高中老師青睞？」林國明問卷中提到，教師教學負擔太重、沒有心力負責，讓他理解到108課綱要順利執行，教師人力這一點有待解決。

(旺報 )