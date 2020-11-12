振興疫後觀光，交通部觀光局參山國家風景區管理處12日成立「中彰區域觀光聯盟」，邀台中、彰化60多個觀光產業公協會代表、共襄盛舉；參山處長柯建興表示，投入政府資源，將觀光產業整合串聯，為國門打開準備、迎向國際，讓國外遊客感受台灣獨特旅遊產品。

「中彰區域觀光聯盟」總召集人、台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林指出，中彰地區擁有得天獨厚的自然風景、生活習性、人文藝術、特殊風土民情、農業等，但過去都是「單打獨鬥」、成效有限，未來盤點區域內的觀光資源，加上地方政府的觀光計畫、創造品牌，吸引觀光客。

交通部觀光局副局長林信任表示，可以參考美國加州納帕山谷酒莊觀光模式，吸引全世界都到當地旅遊，但觀光路線絕非僅1個景點，行銷必須是做整套旅遊，中彰地區就有很多特色酒莊，可以結合串聯農業、採果路線，都市飯店及郊區民宿，都市旅遊發展的特色。

參山國家風景區管理處指出，將在台中市霧峰酒庄導入AR導覽技術及VR虛擬實鏡等，進行智慧旅遊的建置計畫。透過區域聯盟組織之間結盟為友好打群架的有利作為開拓出新的合作方式，發展「中彰區域觀光聯盟」觀光品牌與未來發展策略。

台中市副市長黃國榮說，今年1至8月約3千多萬人次到台中市觀光，較去年同期成長，除感謝觀光局帶大家一起努力外，也邀請中彰的觀光產業近期可以包裝新社花海的遊程，帶外地遊客看花海遊中彰。

(中時 )